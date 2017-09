Francis Zegut, tonton pour les intimes, vient de nous partager l’info, non vérifiée / confirmée, de la venue d’IRON MAIDEN pour l’édition 2018 du HELLFEST. On devrait en savoir plus dans quelques semaines. A suivre…

Le HELLFEST 2018 se déroulera du 22 au 24 juin.

Plus d’infos: http://www.hellfest.fr/