Chronique: SONS OF TEXAS – Forged By Fortitude

SONS OF TEXAS est un groupe américain originaire du petite ville du Texas, McAllen, à la frontière avec le Mexique sur les bords du Rio Grande. Le groupe a sorti un premier album en 2015, intitulé « Baptized In The Rio Grande ». Il est de retour, 2 ans après, avec ce nouvel opus de 11 titres intitulé « Forged By Fortitude ».

Le groupe dévoile un Metal, très groovy, puissant et accrocheur. On y retrouve des influences d’un heavy bien dur à la PANTERA, dont certaines mimiqued de chant et le côté très accrocheur des rythmiques se retrouvent assez facilement dans SONS OF TEXAS.

Sans aller dans la recherche de la créativité absolue, SONS OF TEXAS délivre des titres bien construits et très bien arrangés. Le groupe s’attachant à reprendre les mécaniques de ce Metal, ou Rock US que l’on connait mais en y ajoutant tout de même sa touche personnelle.

La production est puissante et particulièrement claire. On appréciera cette clarté pour les riffs de guitares et la mise en valeur du basse batterie des frères Villarreal. La voix de Mark Morales est extrêmement riche et sait se faire autant hargneuse que mélodique dans la plus pure tradition du Metal américain.

L’album à la longue reprend peut être un peu trop les mêmes constructions harmoniques et même si rien n’est mal fait, donne peut être une peu, une impression de lassitude à la longue. Mais pour tous les amoureux de Metal US, ce « Forged By Fortitude » vous donnera entièrement satisfaction.

A noter Le concert du groupe avec SEETHER le 13 Octobre prochain à Paris (Le Bataclan).

Track Listing:

1 Buy In To Sell Out

2 Feed The Need

3 Down In The Trenches

4 Cast In Stone

5 Beneath The Riverbed

6 Expedition To Perdition

7 Turnin’ The Page

8 Jaded Eyes

9 Wasp Women

10 Forged By Fortitude

11 Slam With The Lights On

Line up

Mark Morales: Chant

Mike Villarreal: Batterie

Nick Villarreal: Basse

Jon Olivares: Guitare

Jes De Hoyos: Guitare

Retrouvez SONS OF TEXAS sur le web:

Site Officiel: http://www.sonsoftexasmusic.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sonsoftexasmusic/