Chronique: MARILYN MANSON – Heaven Upside Down

Deux ans après la sortie de « The Pale Emperor », MARILYN MANSON est de retour avec un nouvel album intitulé « Heaven Upside Down ». Ce nouvel album composé de 10 nouveaux morceaux enregistrés à Los Angeles en compagnie du producteur et compositeur Tyler Bates, qui avait déjà travaillé sur l’opus précédent. Et que l’on connaît aussi pour son travail sur Les Gardiens de la Galaxie, la série Salem ou encore le jeu God of War: Ascension.

Alors que MARILYN MANSON avait semblé, sur ces derniers enregistrements studios, s’engager sur une voie plus mélodique et ouverte, il nous surprend avec ce nouvel album en revenant à une musique plus tortueuse, féroce et noire. Certains diront que l’on y retrouve forcément l’époque de « Portrait of An American Family » ou encore « Holy Wood ». Mais MARILYN MANSON conserve surtout son univers et ses ambiances en y ajoutant, ou tout du moins en retrouvant, l’envie de provoquer et d’aborder avec toujours autant de franchise la violence, la religion, le sexe ou encore la politique.

La production de l’album, apporte un son plutôt Rock auquel se mélange des sons Electro plus présents, pour atteindre une puissance et intensité remarquables. Les titres sont riches en terme d’univers et la production sait les renforcer en s’adaptant pour se mettre au services de chaque titre.

Les 10 titres de l’album ne sont pas forcément faciles à appréhender dès la première écoute. Il faut savoir les apprivoiser pour y déceler les perles d’arrangements et de mélodies qu’ils contiennent. Rendant cet album particulièrement appréciable pour les fans mais plutôt compliqué pour ceux qui n’écoutaient le groupe que d’une oreille distraite.

« Heaven Upside Down » est un bon album, qui permet de retrouver la star américaine et ce mélange d’influences Rock, Metal et Indus pour un univers toujours aussi torturé et noir.

TRexSound Rating:

A noter que MARILYN MANSON sera en concert le 27 Novembre à l’AccorHotels Arena de Paris et le 1er Décembre au Zénith de Nancy.

Track Listing:

1. Revelation #12

2. Tattooed in Reverse

3. WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE

4. SAY10

5. KILL4ME

6. Saturnalia

7. JE$U$ CRI$I$

8. Blood Honey

9. Heaven Upside Down

10. Threats of Romance

Line up

(Crédits album)

Marilyn Manson : Chant

Tyler Bates : Guitare

Twiggy Ramirez : Basse

Gil Sharone : Batterie

Extrait





