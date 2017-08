Lars Ulrich dans une interview pour le site québécois Voir.ca a déclaré que le groupe travaillait sur la version Deluxe de « Master Of Puppets »:

Vous avez sorti un superbe coffret pour Kill Em’ All. Un autre pour Ride the Lightning. Étant donné que vous possédez les droits sur vos enregistrements, est-ce que vous aimeriez lancer le coffret de Master of Puppets?

C’est une excellente idée! Je n’y avais pas pensé. Peut-être que nous y avons pensé. Donc, oui. C’est ce qui s’en vient après! Chut… Ne le dis pas aux autres!

Je ne le dirai pas…

C’est le prochain. Ça devrait sortir peut-être plus tard. Nous allons tenter de le sortir d’ici la fin de l’année. Ça s’en vient. Nous y travaillons. Il y a tellement de choses associées à Master of Puppets. C’est un projet immense. Nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur Hardwired. Master of Puppets est, évidemment, le suivant. Évidemment, pas évidemment. Master of Puppets est le suivant! Nous pouvons le confirmer. Lars Ulrich confirme que c’est le suivant… duh! Nous espérons d’ici la fin de l’année, sinon, un peu plus tard.

