Chris Broderick & Shawn Drover (ex-MEGADETH), reviennent avec un nouveau clip de leur nouveau groupe ACT OF DEFIANCE avec Henry Derek au chant et Matt Bachand à la Basse. Il s’agit du titre « M.I.A. » tiré du 2ème album prévu pour le 29 Septembre et intitulé « Old Scars, New Wounds ». Le clip est à voir ci-dessous. On vous en reparle très prochainement.