Chronique : SMASH HIT COMBO – L33T

SMASH HIT COMBO est de retour avec un quatrième album intitulé « L33T », qui est d’ailleurs un double album un peu particulier. En effet, celui ci comprend une première version avec un chant en anglais et une deuxième avec un chant en français.

Alors commençons par ce qui est commun. Une production puissante et incroyablement bien ficelée. Ca sonne très fort et tout y est extrêmement puissant. Le mélange de Djent et de Metal moderne est très bien en place et tous les arrangements sont parfaitement interprétés. SMASH HIT COMBO a mis tous les atouts derrière lui pour obtenir une musique ravageuse, pleine de hargne et d’énergie. Encore une fois, c’est extrêmement travaillé avec énormément d’effets, comme le final d’un feu d’artifices, ça explose de partout. Un travail incroyablement intense sur la production, à souligner pour une production française.

Passons ensuite à la version française avec un chant très « Rap » et parfois même un peu cliché « Rap français » mais qui laisse de temps à autres, place à des passages hurlés, plus puissants changeant complètement le visage du groupe. Le chant étant la première chose que l’on capte, il donne donc le ton d’un album. Le rendu est un Neo Metal très actuel, mais dont le chant pousse l’ensemble vers un peu moins d’originalité que la partie musicale.

La version anglaise, même s’il elle reprend la même formule d’un chant « Rap », sonne un peu moins cliché et donne du coup un tout autre visage au groupe, beaucoup moins typé. Les passages hurlés, le sont toujours avec la même énergie et c’est donc un choix personnel que propose cette version anglaise. Les intonations sont plus intéressantes et fusionnent beaucoup plus avec l’aspect moderne de la musique. Cette version donne un tout autre impact à l’album. Bien plus fort.

Au final, « L33T » est une non affirmation ou un choix laissé libre à l’auditeur entre la version française et anglaise et de sa personnalité. Ce que l’on pourrait probablement regretter…

A noter que l’album est tellement produit qu’il faut un moment pour rentrer dedans et donc plusieurs écoutes avant vraiment d’en capter toutes les subtilités. Le combo alsacien qui nous offre un album incroyablement moderne, offre donc deux visages relativement différents sans prendre partie.

La qualité globale de l’album mérite d’être soulignée et il mérite vraiment d’être écouté. Surtout si on est fan de tout ce qui se fait de plus moderne dans le monde du Metal en général. La production est tellement puissante, qu’elle impose à elle seule une écoute intensive.

Track Listing:

Disque 1 (Version anglaise)

1. Rise and fall

2. Spin the wheel

3. Falls appart

4. Must divide

5. Evil within

6. Blinded

7. Parasite

8. No one to save

9. Mind split

10. The prayer

11. Again

12. Plan b

Disque 2 (Version française)

1. Rpg

2. Spécimen

3. Die and retry

4. Blackout

5. Ras le bol

6. Point de non retour

7. Arkham asylum

8. Game over

9. New challenger

10. Inclassable

11. Court métrage

12. Plan b

Line up:

Paul Vuillequez: Chant

Maxime Keller : Chant

Hincker Brice : Batterie

Matthieu Willer : Basse

Baptiste Ory: Guitare

Anthony Chognard : Guitare

