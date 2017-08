Chronique : PRONG – Zero Days

PRONG est groupe qui existe depuis 1986 et qui a toujours été emmené par l’incroyable Tommy Victor, qui malgré un arrêt entre 1998 et 2002, a toujours su porter le groupe avec une détermination et une énergie à toute épreuve.

Le groupe revient avec « Zero Days » un nouvel album de 13 titres, un peu plus d’un an après la sortie de « X (No Absolutes)« , le 5 février 2016. Et même si le délai peut sembler court, Tommy Victor semble une nouvelle fois, bien décidé à accélérer la machine. Les 13 titres sont à nouveau extrêmement bien produit et le son est massif et compact.

PRONG revient avec des titres plus durs ou tout du moins plus directs. Et ça démarre avec « However It May End » le titre, qui ouvre donc ce nouvel album, et qu’on avait pu entendre comme single, il y a quelques temps déjà. Un mid tempo très rythmé, une voix puissante et un couplet qui accélère. Mais c’est aussi vrai avec « Off The Grid » ou encore « Forced Into Tolerance », qui frappent avec une agressivité maîtrisée qui transpirent avec des riffs tranchants. Mais le trio réserve aussi quelques titres un peu plus mélodiques comme l’excellent « Divide And Conquer », également sorti il y a quelques temps en single, et son refrain hyper accrocheur.

Le groupe réserve également quelques surprises avec des titres différents comme « Blood Out Stone » et son ambiance presque post rock metal ou « Self Righteous Indignation » qui pencherait carrément vers un Metal aux sonorités modernes.

PRONG et Tommy Victor, puisqu’il est le compositeur du groupe, délivrent de bons titres et quelques bonnes pépites, relançant une nouvelle fois le groupe alors que l’on ne l’attendait pas revenir aussi vite sur le devant de la scène. Les titres sont explosifs et vont prendre encore plus d’ampleurs en concert. Alors quand on connaît la qualité du groupe en Live, autant dire qu’il ne faudra pas rater la prochaine tournée.

01. However It May End (3:36)

02. Zero Days (3:35)

03. Off The Grid (3:18)

04. Divide And Conquer (3:16)

05. Forced Into Tolerance (3:16)

06. Interbeing (3:50)

07. Blood Out Of Stone (4:12)

08. Operation Of The Moral Law (3:30)

09. The Whispers (3:19)

10. Self Righteous Indignation (4:13)

11. Rulers Of The Collective (3:01)

12. Compulsive Future Projection (3:10)

13. Wasting Of The Dawn (4:39)

Tommy Victor – Chant & Guitare

Mike Longworth – Basse

Art Cruz – Batterie

