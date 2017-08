C’est les Vacances !

Allez à notre tour de partir en Vacances ! On suspend donc jusqu’à Septembre le suivi de l’actu via les News.

On vous encourage à jeter un oeil à notre agenda concerts, bien rempli, pour les prochaines semaines et prochain mois, disponible en suivant ce lien.

Ou à vous replonger dans l’édition 2017 du Hellfest via nos Reports et Photos en suivant ce lien.

De gros évènements nous attendent dès la rentrée avec notamment la venue de METALLICA les 8 et 10 Septembre prochain ! Alors il faut bien reprendre quelques forces ! 🙂

A très bientôt,

L’équipe TRexSound.com