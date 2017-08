BEYOND THE STYX est de retour en studio pour procéder à l’enregistrement d’un nouvel album composé de 10 nouveaux titres.

Il est enregistré par David Potvin au Dome Studios ( Kronos, T.A.N.K, One Way Mirror… ) et produit par Nick Jett ( Terror, Backtrack, Lionheart, Thick As Blood, Ringworm, Broken Teeth…).

Plus d’infos: https://www.facebook.com/BTSTYX/