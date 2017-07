Le SYLAK 2017 aura lieu ce Week-End, plus précisément le 4, 5 et 6 Août à Saint Maurice de Gourdans (01). A l’affiche: Max & Iggor Cavalera, CARCASS, VENOM Inc., SUFFOCATION, METAL CHURCH, BRUJERIA, ABORTED, DOG EAT DOG, BLACK BOMB A, MARS RED SKY…

A noter l’ajout de CROWBAR et ABBATH en remplacement de Walls of Jericho et Morbid Angel qui ont du annuler.

Plus d’infos: http://www.sylakopenair.com/