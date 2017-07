Fall of Summer : 5ème annonce !

COMMUNIQUE: L’équipe du Fall of Summer Festival est fière de vous annoncer la venue de quatre nouveaux groupes à l’affiche de son édition 2017.

Nous sommes d’abord très heureux de vous annoncer que les Grecs de SEPTICFLESH profiteront de la 4e édition du Fall of Summer pour célébrer l’arrivée de leur 10e album, Codex Omega, qui sortira le 1er septembre chez le label français Season of Mist.

Dans un style plus old-school, qui nous est particulièrement cher, nous sommes heureux d’accueillir, après une trop longue absence en région parisienne, les pionniers du death metal américain, IMMOLATION, qui n’ont rien perdu de leur passion destructrice et présenteront sur l’autel du Fall of Summer leurs riffs mythiques.

Vous retrouverez également à la rentrée, MELECHESH, . Au carrefour entre black death metal et musique orientale, le groupe d’origine israélienne viendra insuffler un souffle mystique au milieu de ce chaos sonique. Et enfin pour représenter le death metal polonais, AZARATH, fièrement mené depuis bientôt 20 ans par Inferno, batteur de Behemoth, viendra vous asséner une bonne fessée.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/FallOfSummer/