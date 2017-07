Découvertes du mois: KOZH DALL DIVISION, A VERY SAD STORY, SILVER DUST, AN EROTIC END OF TIMES, DELIVERANCE, PROLOGUE OF A NEW GENERATION, WILD, DIANA RISING

Voici quelques groupes et/ou albums que nous venons de découvrir et que nous avions reçu ces dernières semaines. Nous vous invitons donc également à les découvrir au plus vite !

DIANA RISING « Stars Can’t Shine Without Darkness »

DIANA RISING propose un album de 11 titres d’un Metal moderne et puissance. L’utilisation de deux guitares permet aux groupes d’utiliser des mélodies qui se chevauchent, se mêlent, pour plus d’intensité. Le groupe suit la voie des groupes extrêmes US avec l’utilisation de beats saccadés et percutants, ainsi que des ambiances sombres, limites malsaines.

Plus d’informations : https://www.facebook.com/dianarisingmusic/

WILD « Purgatorius »

C’est avec un mélange de Metal extrême et de thrash que WILD accroche nos oreilles avec un album de 11 titres intitulé « Purgatorius ». Le groupe s’est offert un mixage par Daniel Bergstrand que l’on connaît pour son travail avec MESHUGGAH, DARK FUNERAL ou encore IN FLAMES. S’offrant en même temps une production percutante. Le groupe est précis et maîtrise son sujet. La batterie est puissante, tout comme les guitares qui sont riches sans être trop démonstratives. La voix linéaire est tout en force pour mieux assumer son caractère violent. WILD mérite d’être écouté et connu.

Plus d’informations : https://www.facebook.com/wildofficialband/

PROLOGUE OF A NEW GENERATION « Mindtrip »

PROLOGUE OF A NEW GENERATION est un groupe italien qui fait évoluer un DJENT pur et dur avec des influences plus mélodiques pour une formule qui reste très actuelle. La production est claire et percutante et permet aux instruments de bien se détacher et d’être clairement définis. Ce qui pour le style est primordial pour bien décortiquer les ambiances. Le groupe s’enferme un peu dans ses influences mais le travail sur les arrangements est remarquable.

Plus d’informations : https://www.facebook.com/Prologueofanewgeneration/

DELIVERANCE « Chrst »

DELIVERANCE est le nouveau projet d’Etienne Sarthou (AqME, GRYMT, LAZY…) et Pierre Duneau (MEMORIES OF A DEAD MAN). Il assemble un chant tout droit venu du Black Metal et une musique Post Rock pour un ensemble qui se rapproche peut être un peu plus du Sludge… Une expérience différente et une originalité certaine. La production souligne à merveille les ambiances très sombres. C’est lourd, pesant et c’est différent de ce qu’on peut entendre actuellement.

Plus d’informations : https://www.facebook.com/deliveranceband/

AN EROTIC END OF TIMES « Chapter One »

Né de la rencontre entre Philippe Deschemin (PORN) et Erwan Frugier, AN EROTIC END OF TIMES est un projet parallèle sombre et mélancolique. Comme si TYPE O NEGATIVE avait rencontré DANZIG pour cet aspect pesant et dépressif mais toujours souligné par une mélodie et des ambiances douces et amères. AN EROTIC END OF TIMES nous plonge dans un univers original et propose une expérience unique.

Plus d’informations : https://www.facebook.com/aneroticendoftimes/

SILVER DUST « The Age Of Decadence »

Originaire de Suisse, SILVER DUST pourrait être le petit frère de SYSTEM OF A DOWN, tant il utilise les mêmes changements de styles sur des titres comme « Welcome » ou encore « Shame On You ! ». Ce qui n’est pas forcément inintéressant tant le mélange est subtile et bien fait. C’est sur des titres plus classiques, que propose également le groupe, qu’on aura du mal d’y trouver la même originalité. Un album plein de surprises à découvrir.

Plus d’informations : https://www.facebook.com/SilverDustOnline/

A VERY SAD STORY « Tools Of Death »

C’est en 2003 que A VERY SAD STORY voit le jour à Bar le Duc. Après deux EPs et un premier album sorti en 2010, le groupe revient avec ce nouvel opus intitulé « Tools OF Death ». Le groupe produit un Sludge aux influences US, bien en place et très bien maîtrisé. C’est heavy, c’est lourd, ça reprend l’aspect sombre et crasseux de ses pairs américains pour un ensemble qui tient la route.

Plus d’informations : https://www.facebook.com/A-VERY-SAD-STORY-132900123405951/

KOZH DALL DIVISION « Kozh Dall Division »

KOZH DALL DIVISION est bien une découverte car il s’agit d’un nouveau projet mais qui a fait appel à de nombreux artistes connus pour participer à ce qui devient donc un véritable événement en France. En effet, on retrouve dans ce projet des membres de MERCYLESS, ADX, SUP, NO RETURN, CRUSHER et j’en passe ! Tous ensembles, ils délivrent un album de Death classique, un retour en force avec le meilleur de cette génération française qui a contribué a faire exploser le Metal en France.

Plus d’informations : https://www.facebook.com/Kozh-Dall-Division-1737466603166170/