CRIPPER dévoile un nouveau titre et les détails de son nouvel album

CRIPPER vient de lancer un nouveau titre intitulé « Pressure » et tiré du nouvel album « Follow Me: Kill! ». Le titre est à écouter via Youtube ci-dessous.

« Follow Me: Kill! » est le cinquième album du groupe et sera dans les bacs le 15 septembre prochain chez Metal Blade Reords. En voici le track listing:

1. Pressure

2. Into The Fire

3. World Coming Down (limited Digipak CD only)

4. Mother

5. Shoot or Get Shot

6. Bleeding Red

7. Comatose

8. Pretty Young Thing

9. Running High

10. Menetekel