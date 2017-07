Nous avons appris dans la soirée que Chester Bennington, le frontman de LINKIN PARK s’était suicidé par pendaison. Il a été retrouvé mort chez lui à Palos Verdes Estates en Californie, au Sud Ouest de Los Angeles.

La mort a été confirmée par Mike Shonida, le guitariste et claviériste du groupe.

Shocked and heartbroken, but it’s true. An official statement will come out as soon as we have one.

— Mike Shinoda (@mikeshinoda) July 20, 2017