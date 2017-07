Live Report : AGNOSTIC FRONT au HELLFEST 2017

C’est après le bande son du film Le Bon, La Brute et le Truand, qu’AGNOSTIC FRONT débarque sur la WARZONE du HELLFEST 2017 à 22h55 pour 60 minutes de Show. Comme à son habitude, le groupe originaire de New York est bien décidé à retourner le pit avec son énergie.

Et c’est dès les premiers accords lancés, que les fans sont là, présents aux premiers rangs pour mettre en place le pogo et autre circle pit de rigueur dans un concert de Hardcore. Alors forcément le nuage de poussière revient, plus virulent que jamais, donnant naissance à un véritable brouillard.

Et lorsque le groupe lance des titres unificateurs comme « My Life My Way », c’est tout le public qui se met à crier. Le foule se déchaine au moment ou le groupe interprète « Only In America » qu’elle reprend en choeur. Car c’est un véritable Best Of que nous offre AGNOSTIC FRONT !

Le combo s’agite sur scène, et impose le respect de tous les fans de hardcore présents à l’aide de sa présence et de l’énergie de Roger Miret en forme, le frontman du groupe, qui à l’aide de sa voix unique à toujours su rester intègre envers le style qu’il défend depuis le début des années 80. Et quand il demande à tout le public de sauter sur place, c’est toute la fosse qui s’exécute dans la seconde !

Malgré le temps qui passe, le concert ne baisse pas en intensité et le groupe qui accumule pourtant les années, se donne toujours à fond devant une foule de fans qui semblent bien insatiable en ce Samedi soir.

Et une nouvelle fois lorsque Roger Miret commence à chanter le début de « Gotta Go » et demande au public de chanter la suite, tous les fans se font un plaisir de chanter et repartent de plus belle à bouger dans tous les sens. Et forcément le Wall of Death sera de la partie, chaotique mais présent pour mieux célébrer toute cette agressivité qui traverse la Warzone.

Encore un concert incroyable de la légende vivante du Hardcore, AGNOSTIC FRONT !

