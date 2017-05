ONE LAST SHOT dévoile une vidéo pour le titre « The Gambler » tiré de son premier album « Even Cowboys Have Sundays » sorti le 22 Avril dernier. La vidéo est à voir ci-dessous. Le groupe sera en concert le 2 juin prochain à La Boule Noire.

PLus d’infos : https://www.facebook.com/onelastshotofficial