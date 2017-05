Une nouvelle scène au Hellfest !

COMMUNUQUE: Inspiré du quartier de « Camden Street » de Londres, le Hell City Square est l’entrée principale du festival. Ce lieu animé vous plonge au coeur d’un petit centre-ville habillé où il fait bon vivre pour flâner, venir à la rencontre de quelques uns de nos partenaires privilégiés et participer à de nombreuses animations !

En plus de son Extreme Market, élément incontournable du festival, idéal pour faire ses emplettes et découvrir des articles collectors et de son espace tatoueur/piercing ; la hell City Street va être agrandie.

De nouvelles animations sont mises en place dans une ambiance entièrement repensée qui risque encore de bien vous surpendre ! Shows, concerts, catch, dj, et même une « weeding chapel » (powered by Jägermeister), idéal pour déclarer de nouveau votre flamme à votre moitié devant un Elvis infernal cerné de shooters à déguster !

Au programme sur la HELL STAGE – Beyond the HellGate :

JEUDI 15 JUIN :

DJ RED BOTTLE : France / Heavy Crossover Thrash Death

PASTORS OF MUPPETS : France / Metal Brass Band

IF RENAUD WAS A PUNK : France / Punk Rock

THE ROCK’N ROLL WRESTLING BASH : Allemagne – Etats-Unis / Catch

VENDREDI 16 JUIN :

MNFCTRR ( Manufacturer) : France / Crossover Trash

PASTORS OF MUPPETS : France / Metal Brass Band

DJ PLAM LEE France / Hard Rock, Metal, Indus, Heavy etc.

CRANKS France / Heavy metal

SAMEDI 17 JUIN :

PASTORS OF MUPPETS : France / Metal Brass Band

V90 : Pays / Cover Punk Rock

DJ PLAM LEE France / Hard Rock, Metal, Indus, Heavy etc.

DIMANCHE 18 JUIN :

PASTORS OF MUPPETS : France / Metal Brass Band

DAMAGE DONE : France / Folk/Rock/Southern

DJ PLAM LEE : France / Hard Rock, Metal, Indus, Heavy etc.

Plus d’infos : http://www.hellfest.fr/hell-stage-beyond-the-hellgate-new/