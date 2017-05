DOLL SKIN vient de dévoiler un nouveau titre intitulé « Shut Up (You Miss Me) » tiré de l’album « Manic Pixie Dream Girl ». Le groupe est signé chez EMP, Ellefson Music Productions, créé en Octobre 2015 par David Ellefson de MEGADETH. L’album sera dans les bacs le 16 Juin prochain aux US et le 23 en Europe.

Le groupe est composé de:

Sydney Dolezal (Chant)

Alex Snowden (Guitare)

Nicole Rich (Basse)

Meghan Herring (Batterie)