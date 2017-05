Report : Warm Up Ride Hellfest 2K17 au Batofar (Paris)

Autant le dire dès le départ, au vu du monde venu au Batofar en cette soirée du 15 mai, les soirées « Warm Up Ride Hellfest » sont un concept à développer ! En effet, ce bateau qui fait face à la bibliothèque Mitterrand amarré sur les bords de la seine était comme on pourrait simplement dire… bourré à craquer.

Les différentes salles du bateau offraient aux fans du festival français l’opportunité de s’offrir le merchandising du festival pour cette édition 2017, de profiter du Bar et du Restaurant. Surtout qu’avec le beau temps de la journée, flâner dehors était bien agréable en bonne compagnie. Le sous sol du bateau était quant à lui réservé aux concerts et aux DJ. La salle avait eu vite fait de chauffer pour atteindre la limite du supportable.

A l’entrée le Bus imposait déjà comme il se doit la marque du festival français et démontrait également avec sa déco que le HELLFEST était bien là pour voir ses fans. Egalement à l »entrée, les fans se voyaient offrir un sac rempli de goodies à l’image du HELLFEST. Le Batofar s’était également revêtu des quelques symboles du festival, comme un énorme logo apposé sur son flanc et et le fameux motard squelette de l’affiche de cette année.

Question musique, c’est l’ambiance du Hellfest représentée à travers ses différentes programmations qui permettait au public présent de profiter de la soirée. Du Metal, du Rock ou du Hardcore tout ce qu’on aime était là pour « s’ambiancer ». Tout le monde semblait décontracté et avec l’envie commune et partagée de passer une bonne soirée.

On appréciera tout particulièrement la présence de THE BUTCHER’S RODEO qui, sur la scène du Batofar, a offert un set énergique et puissant devant un public conquis. Le groupe est monté sur scène absolument survolté et bien décidé à faire tanguer le bateau. Même si au départ le public semblait avoir un peu de mal à s’exciter alors que la température devait déjà atteindre les 50 degrès, c’est après quelques titres que les premiers pogos sont apparus pour faire ensuite place ensuite à quelques circle pits. Car c’est avec ces premiers titres que le groupe a réussit à convaincre et à pu ensuite imposer son énergie et sa passion pour tout le reste du set a un public qui ne cessait d’en demander plus.

THE BUTCHER’S RODEO qui est connu pour se donner pleinement sur scène, a bien entendu, dès les premiers accords, sauté un peu partout sur le devant de la scène avec un Vince plus déchainé que jamais. Mais c’était aussi le cas des autres membres du groupe qui n’avaient cesse de bouger, allant de droite à gauche et gauche à droite, parfois parfaitement coordonné et motivant la foule pour se déchainer toujours plus.

Le groupe et son « hobocore » imposent une musique directe et sans concession qui ressemble plus à une grosse baffe qu’une simple mélodie tant cette énergie est intense. C’est certain, THE BUTCHER’S RODEO est un groupe moderne, loin des têtes d’affiche de cette édition 2017 du HELLFEST, mais le groupe nous démontre tout son talent pour représenter une scène forcément plus jeune, mais un musique qu’on aime et qu’on soutient.

Il reste encore 5 dates à cette tournée « Warm Up Ride Hellfest » et c’est bien entendu pour tous les fans du festival une super soirée à ne pas rater ! Vous savez ce qu’il vous reste à faire ! Retrouvez toutes les prochaines dates au ci-dessous.

