PRIMAL AGE annonce ses premières dates

Dans le cadre de la sortie de leur nouvel EP « A Silent Wound », PRIMAL AGE revient sur scène, et cela commence avec le GLAZART, le 26 mai prochain dans le cadre du RISE FEST.

26/05/2017 Paris GLAZART Rise Fest (T.A.N.K, K4K, Nakht)

8/07/2017 Nantes La Scène Michelet Viva Las Vegan Fest

25/08/2017 Notre Dame de Gravenchon L’Arcade Festival des Arts Bourrins (Loudblast, Elephants …)

7/10/2017 Tulle Les lendemains qui Chantent (The Arrs, StillBorn Slave)

14/10/2017 Angoulême Hardpörk Fest (The Arrs, StillBorn Slave)

28/10/2017 Anger Like Metal Fest

Plus d’infos: https://www.facebook.com/PRIMALAGE/