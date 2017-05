PAPA ROACH à L’Olympia en Octobre

COMMUNIQUE: PAPA ROACH est de retour à Paris pour une date unique à l’Olympia le 13 octobre !

Groupe de Rock Alternatif californien formé en 1993 sous les influences de Limp Bizkit et Linkin Park, PAPA ROACH partage sa musique entre Hip Hop et Metal. Leur second album Infest rencontre immédiatement un franc succès en 2000 avec plus de 3 millions d’exemplaires vendus, contribuant à hisser le groupe dans le top 5 des ventes de l’année.

Le groupe est alors propulsé sur les devants de la scène Néo-Metal et en profite pour tourner aux côtés de superstars tels qu’Eminem, E-40, Xzibit puis Slipknot, Skindred, Seether ou encore Nickelback, jusqu’à devenir une référence de la scène Metal américaine.

PAPA ROACH signe son grand retour cette année avec la sortie de Crooked Teeth, leur neuvième album studio prévu pour le 19 mai. Très attendu par les fans, celui-ci a la particularité d’avoir été financé de manière participative sur Internet en offrant de surprenantes contreparties aux contributeurs, telles qu’un concert acoustique privé ou la vente de leur studio d’enregistrement. Ce nouvel album promet comme à son habitude un cocktail détonnant de Rap, Hard Rock et Metal, qui prendra tout son sens lors d’une date unique à l’Olympia qui s’annonce survoltée !