MOTOCULTOR 2017: 10 nouveaux groupes annoncés !

Le MOTOCULTOR annonce ​10 nouveaux noms pour cette édition 2017 : ENSIFERUM / BLUES PILLS / ULI JON ROTH / VALLENFYRE / THE ALGORITHM / TRAGEDY / EVIL INVADERS / RECTAL SMEGMA / MONARCH! / 7 WEEKS

Voici donc l’ensemble des groupes confirmés à ce jour :

ELUVEITIE / ENSIFERUM / OBITUARY / SUFFOCATION / INSOMNIUM / PRIMORDIAL / POSSESSED / BLUES PILLS / ULI JON ROTH / / VALLENFYRE / REVOCATION / VITAL REMAINS / THE ALGORITHM / THE REAL MC KENZIES / POWER TRIP / TRAGEDY / EVIL INVADERS / BENIGHTED / ALEA JACTA EST / MANTAR / MALIGNANT TUMOUR / DUST BOLT / THE GREAT OLD ONES / RECTAL SMEGMA / MONARCH! / INTERMENT / GLOWSUN / INSANITY ALERT / 7 WEEKS + 37 groupes à confirmer …

Plus d’infos : https://www.motocultor-festival.com/