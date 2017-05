LOUDBLAST annonce l’arrivée de Jérôme Point-Canovas comme nouveau guitariste à la place de Drakhian Griffar qui officiait au sein du groupe depuis l’album « Frozen Moments Between Life and Death » il y a 8 ans. Jérome a notamment joué par le passé avec No Return, E-Force, Sonny Red…

Plus d’infos: https://www.facebook.com/Loudblast.official/