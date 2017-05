Live Report : HEADCHARGER au Petit Bain (Paris)

HEADCHARGER était de retour à Paris en ce jeudi soir, un 4 mai, avec la force bien entendu… « May the 4th be with you » ! Allons… Bref le groupe plus motivé que jamais était venu défendre son nouvel album « Hexagram » sorti il y a peu et dont la chronique est disponible en suivant ce lien.

Le groupe démarre avec un titre tiré de son avant dernier album « Black Diamond Snake ». « Land Of Sunshine » et son refrain accrocheur emballe le public qui semble déjà conquis par une prestation qui se verra des plus énergiques. Le groupe enchaine alors avec « Gutsy Move » le troisième titre du nouvel album et son mid tempo bourré de groove avant de se lancer dans un« All Night Long » particulièrement bien accueilli.

HEADCHARGER fait preuve d’une grande maitrise et on voit que les normands dont le groupe existe depuis 2004, ont vraiment l’habitude de se produire en Live et offrent donc un set bien en place. Malgré un public qui aurait probablement pu être un peu plus nombreux pour un accueillir un groupe qui a toujours su produire de bons albums, HEADCHARGER est passionné et ne lésine pas sur l’énergie qu’il place dans chaque riff, dans chaque intonation, dans chaque émotion, pour une reproduction fidèle de ses morceaux.

Les titres défilent à une vitesse folle. L’ambiance très agréable et soutenue par un public qui souhaite tout de même se faire entendre et remercier le groupe comme il se doit.

HEADCHARGER choisit également le titre « A Long Wait » tiré du nouvel album « Hexagram », donnant avec son tempo plus lent une autre émotion au concert. Mais là où le groupe est extrêmement efficace, c’est lorsqu’il se met à jouer des titres comme « The One You Want To Be » qui enflamme la salle, faisant même pogoter les fans devant la scène.

Le groupe jouera également de son nouvel album les titres « The Metamorphosis » et « Dirty Like Your Memories » ce qui au final ne laissera pas beaucoup de place pour le reste de sa discographie.

HEADCHARGER terminera tout de même le concert avec un ancien titre intitulé « You Wanna Dance You Gotta Pay The Band » tiré de l’album « Watch The Sun » incroyablement efficace et terriblement accrocheur. Surement l’un des meilleurs, voir le meilleur titre de sa discographie. HEADCHARGER aura proposé ce soir un concert d’un peu moins de 60 minutes et on pourra peut regretter de ne pas en avoir eu plus car lorsque c’est aussi bien, on aimerait toujours que ça dur plus longtemps !

A noter que le groupe sera de retour à Paris en Novembre pour un concert à La Maroquinerie avec BUKOWSKI et AQME, un concert à ne pas rater !

