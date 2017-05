Le ROCK N ROLL TRAIN Festival c’est fini…

Basé à Longwy et dont la 5ème édition devait avoir lieu début Août, le ROCK N ROLL TRAIN Festival jette l’éponge et annule son édition 2017, annonçant fort probablement la mort de ce Festival qui avait fait jouer des groupes comme MADBALL, LACUNA COIL, BIOHAZARD, LOUDBLAST, PRO-PAIN…

Le festival devait encore annoncer ses têtes d’affiches mais étaient programmés cette année:

Warmup (4/08) : The Foxy Ladies, GIVEN TO FLY (cover PEARL JAM), Soldier Side (cover SYSTEM OF A DOWN) + DJ SET

Samedi (5/08) : DAZED, STUBORA, DFXX, Luna Queen, JIMM, MALEMORT, THE WAY I AM, GINA SIMMONS AND THE NOBODIES, PRO-PAIN, GOGOL PREMIER + 1 MAIN BAND

Dimanche (6/08) : LockDown, Transfensh, CRIS LUNA, NEW LIFE ORDER, DOG’N’STYLE, My Nodz, MANU LANVIN, HANGMAN’S CHAIR, COUNTERFEIT (Limp Bizkit Tribute) + 1 MAIN BAND