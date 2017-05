La demande en mariage de Brent Hinds (MASTODON)

Alors que MASTODON était en concert à Birmingham en Alabama, USA, Brent Hinds en a profité, en fin de Live et sous le regard de sa grand mère, pour demander sa petite amie Raísa Moreno en mariage. Nombre de fans ont partagé des photos et des vidéos de l’évènement à voir ci-dessous.

#mastodon killed it last night. #Hinds proposed and had his grandma on stage all night in Birmingham, AL pic.twitter.com/UjJRDcj6Ev

— taylor t (@taylorfsu) April 29, 2017