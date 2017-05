Nous venons tout juste de recevoir le Running Order pour l’édition 2017 du DOWNLOAD Festival qui aura lieu les 9, 10 et 11 juin à Brétigny-sur-Orge. Il est donc disponible ci-dessous (Cliquer ci-dessus pour l’agrandir !).

A noter la soirée « XCLUSIVE NIGHT » le 13 Mai prochain. Un warm up à bord du River’s King de 20h à 6h ! Croisière, 3 Djs, goodies et pass à gagner…

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/416134142089509/