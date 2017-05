CREEPING FEAR annonce de nouvelles dates de concert pour l’été :

3 juin 2017, THE APOCALYPTIC RITUAL w/ Devous The Fetus + Creeping Fear + Mortuary + Child of Waste, Au Cirque Electrique, Paris (75)

24 juin, à Angers (49)

25 juin avec Cryptopsy et Ad Patres, à Paris (75)

22 juillet Blast Knight fest avec Benighted, Neufchâteau (88)

Plus d’infos : https://www.facebook.com/creepingfear/