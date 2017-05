C’est une mauvaise nouvelle que nous venons d’apprendre… Chris Cornell vient de mourir à l’age de 52 ans en pleine tournée de SOUNDGARDEN. C’est une des plus belle voix du Rock qui disparaît… Les causes de la mort sont pour l’instant inconnues.

Representative: Rocker Chris Cornell has died at age 52. https://t.co/WjXGBkI6QI

— The Associated Press (@AP) May 18, 2017