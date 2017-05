DAGOBA signe chez Century Media

DAGOBA vient de signer chez Century Media pour la sortie de son nouvel album « Black Nova » en dehors de la France. A noter que c’est chez Jive/Epic que l’album sortira chez nous. L’album a été mixé et masterisé par Jacob Hansen (Volbeat, Epica, Heaven Shall Burn) et la pochette est signée Seth Siro Anton (Septic Flesh). Le premier single intitulé « Inner Sun » sera dispo dans le ROck Hard de ce mois-ci qui sera en kiosque cette semaine et partout ailleurs le 19 mai.

Tracklist « Black Nova »:

1. Tenebra

2. Inner Sun

3. The Legacy Of Ares

4. Stone Ocean

5. The Infinite Chase

6. The Grand Emptiness

7. Lost Gravity

8. Fire Dies

9. Phoenix et Corvus

10. Vantablack

Plus d’infos : https://www.facebook.com/dagoba13/