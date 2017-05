CONCOURS LONGLIVE ROCKFEST: 2 Pass 2 jours à GAGNER !

TRexSound.com partenaire du LONGLIVE ROCKFEST 2017 t’offre la possibilité de remporter ton Pass 2 Jours pour le festival qui aura lieu les 12 et 13 juin prochain à Lyon !

Le LONGLIVE ROCKFEST revient en force avec une troisième édition les 12 & 13 Juin 2017 à Lyon, dans l’enceinte du Transbordeur. Troisième round pour ce rendez-vous désormais incontournable des musiques alternatives où 5000 personnes seront attendues sur deux jours. Têtes d’affiche à la renommée mondiale, figures nationales et groupes locaux viendront encore une fois cette année secouer les fosses des deux scènes.

LONGLIVE ROCKFEST #LLRF17

Indoor & outdoor festival – 3ème Edition

Lyon France | 12 & 13 Juin 2017

Line-up :

12 Juin (17h-23h30) :

■ PIERCE THE VEIL usa

■ SLEEPING WITH SIRENS usa

■ CROWN THE EMPIRE usa

■ STATE CHAMPS usa

■ ISSUES usa

■ AS IT IS uk

■ ROAM uk

■ WHIST fr

13 Juin (17h-23h30) :

■ ARCHITECTS uk

■ OF MICE & MEN usa

■ MOTIONLESS IN WHITE usa

■ EVERY TIME I DIE usa

■ THE DEVIL WEARS PRADA usa

■ SHVPES uk

■ LANDMVRKS fr

■ RESOLVE fr

2 Days | 2 Stages | 1 Rock Market | More than 15 bands

Tickets (Fnac, Digitick, Ticketnet et points habituels) :

■ TICKET 1 JOUR (12 ou 13 Juin) : 30 euros + frais de loc.

■ PASS 2 JOURS : 50 euros + frais de loc.

*ticket & pass comprennent une entrée gratuite à l’afterparty officielle

Longlive Rockfest :

■ Transbordeur – 3 Boulevard de Stalingrad 69100 Villeurbanne

Afterparty officielle les 12 et 13 Juin (Minuit-5h) :

■ Ayers Rock Boat – 21 Quai Victor Augagneur 69003 Lyon

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/1693312004312381/