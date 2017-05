BEARTOTH offre un titre Live en MP3 sur son site officiel. Il s’agit du titre « Sick Of Me » tiré du DVD Live « Beartooth: Live In Columbus » qui sortira dans la version deluxe de l’album « Aggressive » prévu pour la fin du mois.

Suivez ce lien pour aller sur le site officiel du goupe: http://beartoothband.com/deluxe/