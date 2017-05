BARE TEETH endorsé par Deviser

COMMUNIQUE: Bare Teeth rejoint les artistes endorsés par le groupe japonais Deviser, qui produit les marques Bacchus, STR, Momose, Seventy Seven et Headway, auprès des guitaristes français Laura Cox et Sébastien Garsia.

Le groupe Deviser est unanimement reconnu par le sérieux de fabrication de ces instruments, et en particulier de ceux produits à la main dans son atelier de Matsumoto dans la préfecture de Nagano au Japon. C’est aussi à cet atelier que sont confiées toute ou partie de la fabrication de guitares de marques très prestigieuses.

Plus d’infos: http://www.deviser.co.jp/artist/bareteeth