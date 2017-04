WEAKSAW toujours en course au THE VOICE OF HELL

Le groupe WEAKSAW signé chez Lifeforce Records et dont notre interview est toujours disponible en suivant le lien suivant, participe au THE VOICE OF HELL pour avoir la chance d’aller au Hellfest 2017 ! Le groupe mérite notre soutien et nous invite à en faire de même !

Plus d’infos: https://www.thevoiceofhell.fr/

Message de WEAKSAW: « ​Un immense merci pour votre soutien ami(e)s du Cult ! WeaksaW est une aventure qui a bientôt 10 ans, 10 ans de travail acharné et de passion, de tournées et d’amitié, et on serait ravis de venir vous montrer tout ça sur scène ! À très vite ! »