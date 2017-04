Une nouvelle vidéo de MARS RED SKY

Les ambassadeurs du heavy psyché français MARS RED SKY dévoilent leur tout nouveau clip « Under The Hood », et annoncent à cette occasion une tournée européenne complète les propulsant sur les scènes du Hellfest et Download France.

MARS RED SKY EN TOURNÉE

08/04 – LIEGE (BE) Insert Name Festival

29/04 – BERLIN (D) DesertFest Berlin

05/05 – CREIL (FR) La Grange à Musique

10/05 – DONOSTIA (SP) Dabadaba

11/05 – PORTO (PT) Cave 45

12/05 – LISBOA (PT) Sabotage Club

13/05 – MALAGA (ES) Sala Eventual Music

14/05 – MADRID (SP) Wurlitzer Ballroom

03/06 – SIZUN (FR) La Bergerie Rock (w/ James Leg)

09/06 – PARIS (FR) DOWNLOAD FESTIVAL FRANCE

15/06 – NEUDEGG ALM (AT) Funkenflug Society

17/06 – CLISSON (FR) HELLFEST OPEN AIR

24/06 – BOURLON (FR) Rock In Bourlon

21/07 – RIEGSEE (D) Raut Oak Fest

30/07 – ALBI (FR) Xtreme Fest

05/08 – ST M. DE GOURDANS (FR) Sylak Open Air