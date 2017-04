Une nouvelle vidéo de INSANITY pour le titre « Down »

Le groupe hardcore INSANITY dévoile le clip du titre « Down » à voir ci-dessous. Le titre est tiré du nouvel album du groupe intitulé « Toss a Coin » et prévu pour le 26 Mai chez Bastardized Recordings.

« Toss a Coin » Track listing:

1. No Tolerance For Intolerance

2. Find A Way

3. Toss A Coin

4. What I See

5. With My Friends

6. Down

7. All I Need

8. One Day

9. $laves

10. What’s Hardcore

11. Die For

Plus d’infos: https://www.facebook.com/insanity.metal