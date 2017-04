THE VOICE OF HELL: Résultats de la première phase

COMMUNIQUE: Lors de la première édition du tremplin The Voice Of Hell, 150 groupes de metal s’étaient inscrits dans l’espoir de voir leur nom sur le line up de la zone privée du Hellfest réservée aux membres du Hellfest Cult.

Cette année, 254 groupes se sont inscrits. Aujourd’hui 100 groupes ont été retenus pour poursuivre l’aventure The Voice Of Hell.

Pour rappel, le groupe gagnant aura l’opportunité de se produire sur la scène du Ferrailleur (Nantes) pour la dernière date de la tournée Warm Up Ride 2K17 ainsi que sur la scène privée du Hellfest Cult, située au Metal Corner.

Le groupe arrivant en deuxième position se produira sur la scène du Hell Session (Pression Live) organisé par E Leclerc Clisson et remportera des PASS 3 jours pour chacun de ses membres.

Toujours dans le but de promouvoir et professionnaliser les groupes émergents, et ce grâce à nos partenaires, le gagnant sera récompensé avec l’enregistrement studio de 5 titres offerts, une séance de coaching, des bons d’achat pour faire du merchandising à son effigie, une interview dans la presse spécialisée et bien d’autres surprises !

Deuxième phase de votes

Les « culteux », membres du Hellfest Cult, vont désormais devoir sélectionner 50 groupes dans cette nouvelle phase de votes.

Les votes ont lieu du vendredi 14 avril au dimanche 23 avril (minuit) 2017.

Plus d’infos: https://thevoiceofhell.fr/HFT2/#/home