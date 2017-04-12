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MOTOCULTOR 2017: 8 nouveaux groupes annoncés

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8 nouveaux groupes s’ajoutent à l’affiche du MOTOCULTOR 2017 :

ELUVEITIE / OBITUARY / PRIMORDIAL / INSOMNIUM / BENIGHTED / ALEA JACTA EST / MANTAR / GLOWSUN

Voici donc l’ensemble des groupes confirmés à ce jour :

ELUVEITIE / OBITUARY / PRIMORDIAL / SUFFOCATION / POSSESSED / INSOMNIUM / REVOCATION / VITAL REMAINS / THE REAL MC KENZIES / POWER TRIP / BENIGHTED / ALEA JACTA EST / MANTAR / MALIGNANT TUMOUR / DUST BOLT / THE GREAT OLD ONES / INTERMENT / GLOWSUN / INSANITY ALERT + 47 groupes à confirmer …

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Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com.

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