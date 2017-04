Live Report : GOJIRA à L’Olympia (Paris)

GOJIRA à l’Olympia… Incroyable de se dire qu’un groupe de métal se produisait ce soir et se produira à nouveau demain dans cette fameuse salle Parisienne. Pour un style de musique qui a souvent été décrié, c’est un nouvel accomplissement pour le Metal mais surtout amplement mérité pour un groupe qui ne cesse de progresser depuis 20 ans qu’il existe.

C’est à 20:15 que GOJIRA monte sur scène pour ce qui allait être un show intense de presque une heure quarante cinq minutes. Le groupe va offrir de nombreux titres de son dernier album « Magma » comme « Shooting Star », « Silvera », « The Cell » ou encore « Stranded ». À chaque fois le public ultra motivé par l’événement et de retrouver le groupe en salle après son passage au Download Festival l’année dernière, va savoir répondre comme il se doit et se donner pleinement pour une ambiance incroyable tout au long du concert.

GOJIRA va produire un concert ultra précis, imposant son style et ses ambiances, soutenu par un éclairage magnifique et des projections vidéos en accord avec chaque titre. Le spectacle est énorme, voir un groupe français qui en impose autant, même si encore une fois c’est bel et bien motivé, ils ne sont pas la par hasard, est tout de même quelque chose de phénoménal. En tant qu’amateur de metal, même si MASS HYSTERIA a également su s’imposer en ce lieu, c’est une journée à retenir, à graver dans sa mémoire.

Il est certain que GOJIRA avait franchi une étape importante avec son dernier album « Magma » mais de les voir dans cette salle mythique confirme tout le bien qu’on pensait du groupe. GOJIRA est une bête de scène, d’une redoutable précision, mais qui possède toujours sa simplicité. Car lorsque le groupe s’adresse à ses fans, que ce soit Mario ou Joe, jamais le discours n’est autre que celui d’un passionné voir d’un ami à ses fans. Ce côté simple et honnête reste une des valeurs du groupe qui semble apprécier et mesurer tout autant que son public l’importance et le caractère exceptionnel de l’événement.

Le concert va défiler à une vitesse folle et c’est en un clin d’oeil qu’on se retrouve déjà aux rappels et en un battement d’aile à la fin du show qui se terminera par le très efficace « Vacuity ». Une soirée incroyable, un concert qu’il ne fallait absolument pas rater pour le groupe et pour l’amour du métal en général. Heureusement le groupe se produit encore demain dans la même salle ! Vous savez ce qu’il vous reste à faire !

EXTRAIT



En cours d’upload…

INTERVIEW

(Retrouvez ci-dessous l’interview donnée par le groupe pour LCI avant le concert)