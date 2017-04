POINT MORT, groupe originaire de Paris, lance son premier EP intitulé « Look at the Sky », disponible sur SoundCloud en suivant ce lien. Il a été enregistré live et mixé par Sylvain Biguet (Comity, Revok…) et masterisé par Nick Zampiello (Isis, Rosetta…).

Plus d’infos: https://www.facebook.com/PointMortBand