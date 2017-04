HELLFEST 2017: Le fil d’actualités pour ne rien rater !

Alors que le HELLFEST 2017 aura lieu les 16, 17 et 18 Juin 2017 à Clisson, il est enfin arrivé le moment de lancer ce fil d’actualités dédié. C’est sur cette page que nous allons au fur et à mesure ajouter tous les contenus à propos du festival et pendant le festival. Vous aurez donc via cette page que vous retrouverez l’ensemble de notre contenu pendant et après le festival. Notamment nos reports et nos photos.

29/04/2017 :

Quoi de Neuf pour cette édition 2017 !

Comme a son habitude depuis de nombreuses années, l’organisation prend soin de lire les commentaires des ses fans pour corriger ou améliorer le lieu qui accueille le festival. Cette année c’est la partie MAIN STAGE qui est améliorée. 10.000 mètres carrés de plus pour accueillir le même nombre de festivalier. Ce qui devrait permettre lors du passage des grosses têtes d’affiche de pouvoir accueillir le nombre conséquent de festivaliers qui viennent se masser au même endroit pour le même concert et éviter l’embouteillage et le sentiment de bouchon connu l’année dernière.

Autre point qui s’améliore cette année, pour faciliter l’accès un nouveau système de contrôle est mis en place. Il a été entièrement repensé pour fluidifier le passage de l’entrée principale avec un système automatisé.

L’organisation nous annonce également quelques surprises du côté de la déco. On retrouvera bien entendu l’Extreme Market avec en plus de ses shops, l’espace tattoo et piercing. A noter que la Hell City Street sera agrandie et va proposer de nouvelles animations qui devraient également surprendre les festivaliers. On y verra d’ailleurs une « Wedding Chapel » pour le laisser tout le loisir à certains ou à certaines d’aller y déclarer leur flamme…

Cette année encore le METAL CORNER sera un spot incontournable du festival avec des concerts le jeudi 15 juin et des Afters pendant le festival.

Au programme du Jeudi:

TINA TURNER FRAISEUR – 17:10-17:40

CRANKS – 18:00-18:30

COUPE GORGE – 18:50-19:25

IRON BASTARD – 19:45-20:20

BLEED – 20:40-21:20

BORN TO BURN – 21:40-22:20

MANTRA – 22:40-23:20

GERARD BASTE – 23:40-00:20

Le Vendredi c’est DJ MC FLY de 1:10 – 3:50, le Samedi DJ MIKE ROCK et le Dimanche DJ PSYCHOTERROR toujours aux mêmes horaires.

Au niveau du Camping, notez la présence d’un Décathlon pour s’équiper ou se procurer le piquet qu’on aurait pu oublier à la maison… Le camping ouvrira d’ailleurs le Jeudi 15 juin à 16:00, le parking ouvrant à 12:00. N’oubliez pas que même si le camping est gratuit, l’accès aux douches pour l’intégralité du festival coute 6€. Faut bien payer l’eau et le reste, ou alors vous allez rapidement sentir sentir le fennec, ce qui pourrait peut être servir de stratégie pour atteindre les premiers rangs des concerts plus facilement…

Egalement disponible sur le site du festival, le HELLFEST CULT, qui aura sa zone VIP et qui va accueillir des concerts dès le jeudi avec notamment SUPERTANKER, RAPTOR KING, REDCANS, BOOZE BROTHERS, GIVEN TO FLY, SOLDIER SIDE, THE FOUR HORSEMEN , ainsi que le gagnant du tremplin THE VOICE OF HELL.

Autre élément important en attendant le début du festival, Le WARM UP RIDE ! En effet, 12 dates sont programmées pour garder le contact entre l’organisation et les festivaliers et surtout la possibilité de gagner des PASS 3 Jours !

Voici les dates du WARM UP TOUR 2K17:

10-mai | Mercredi | Le Havre | LE TETRIS

https://www.facebook.com/events/714284445413622/

11-mai | Jeudi | Londres | NEW CROSS INN

https://www.facebook.com/events/247029809062519/

12-mai | Vendredi | Lille | LE SPLENDID

https://www.facebook.com/events/759501110878769/

13-mai | Samedi | Vitry le francois | L’ORANGE BLEUE

https://www.facebook.com/events/1111760022274381/

14-mai | Dimanche | Le Val D’Ajol |CHEZ NARCISSE

https://www.facebook.com/events/647209108795300/

15-mai | Lundi | Paris | LE BATOFAR

https://www.facebook.com/events/1667283110231702/

16-mai | Mardi | Lyon | LE JACK JACK

https://www.facebook.com/events/1923162957912474/

17-mai | Mercredi | Marseille | LE MOULIN

https://www.facebook.com/events/364289900596761/

18-mai | Jeudi | Toulouse | CONNEXION LIVE

https://www.facebook.com/events/703887716439094/

19-mai | Vendredi | Biarritz | L’ATABAL

https://www.facebook.com/events/1833751120227572/

20-mai | Samedi |Angouleme | LA NEF

https://www.facebook.com/events/354987478205815/

21-mai | Dimanche | Nantes | LE FERRAILLEUR

https://www.facebook.com/events/1700316973613847/

Pour la 3ème fois, le HELLTRUCK sera sur le Parking du Leclerc de Clisson le Jeudi 15 Juin de 12h00 à 19h00 avec 8 concerts et à deux pas du camping.

Préparez bien votre festival notamment à l’aide du Running Order disponible en suivant ce lien, et à très bientôt !

Retrouvez le feed 2016 en suivant cet autre lien.