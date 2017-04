Tiré du nouvel album « Few » prévu pour le 28 Avril chez Spinefarm Records, HE IS LEGEND dévoile en streaming le titre « Gold Dust » à écouter ci-dessous.



iframe frameborder= »no » height= »450″ scrolling= »no » src= »https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/316476907%3Fsecret_token%3Ds-Pg5rG&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true » width= »100% »>