DOOWEET FLASH : Le service 100% gratuit de Dooweet

L’agence de Promotion Dooweet propose un service gratuit pour bénéficier d’offres privilégiées que l’agence partagera à sa liste « Dooweet Flash ».

Communiqué:

LE nouveau service gratuit de promotion !

Vous cherchez à jouer en première partie d’artistes internationaux, des propositions de concerts ? Bénéficier de bons plans sur de la fabrication de merchandising, de disques, ou des offres sur de l’enregistrement en studio ? Des espaces publicitaires à prix cassés dans vos magazines préférés ? De la visibilité sur des flyers, ou même sur d’énormes affiches ? Voici quelques infimes possibilités qu’offre Dooweet Flash ! Les inscriptions sont maintenant ouvertes et vous n’avez plus qu’à surveiller votre boite mail pour recevoir nos premiers Flash Deals !

Gratuit (et ça le restera toujours).

D’ailleurs, en vous inscrivant, vous recevrez un petit cadeau de bienvenue. En plus des nombreuses réductions dont vous pourrez bénéficier chez nos partenaires, on vous propose régulièrement des services gratuits. Vos Mercredis ne seront plus jamais comme avant : ils rimeront dorénavant avec gratuit !

Votre groupe sous les projecteurs ?

En vous inscrivant à Dooweet Flash, vous recevez par mail (et au maximum une fois par semaine, le mercredi) le Flash Deal du moment. Vous bénéficiez gratuitement de toutes nos offres que vous soyez ou non un artiste affilié à Dooweet.

C’est là tout l’intérêt du service !

Plus d’infos: http://dooweet.org/flash/