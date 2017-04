A l’occasion de la sortie du troisième album de DEFICIENCY initulé « The Dawn Of Consciousness », nous avions donné rendez-vous au guitariste du groupe pour en savoir un peu plus. Le résultat est à voir ci-dessous.

Plus d’infos sur le groupe: https://www.facebook.com/deficiencymetal/

Plus d’infos sur le label: https://www.facebook.com/apathiarecords/