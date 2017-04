Découvertes du mois: BENEATH A GODLESS SKY, GLOWIN SHADOW & EYES WIDE SHOT

En ce mois d’Avril, il était temps de faire une sélection parmi les nombreux CDs reçus pour découvrir quelques nouveaux groupes qui méritent notre attention et une écoute attentive.

On commence avec EYES WIDE SHOT et un album de 10 titres intitulé « Back from Hell ». Le groupe originaire de Jarny (Lorraine), propos un mélange de Metal moderne et de Rock dynamique, dont les influences générales sont plutôt à aller chercher de l’autre côté de l’océan chez nos amis américains. Une bonne production met bien en avant la voix assez aigüe de Florent qui permet au groupe de se créer une identité originale. « Back from Hell » possède une approche relativement classique pour le style mais la qualité des musiciens confèrent à l’album une qualité professionnelle.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/Eyeswideshotband/

Fondé en 2013 à Paris, GLOWIN SHADOW et son album « Ghosts, Fools & Fakes » nous emmène également vers un Metal Rock contemporain. Le groupe offre une production correct où l’on distingue un gros travail sur les parties chants, mélodiques et claires, pour un tout accrocheur. Les influences sont vraiment diverses et le groupe fait appel à toutes sortes d’artifices comme des instruments à cordes par exemple. Les arrangements sont extrêmement bien fait et avec beaucoup d’intelligence.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/glowinshadow/

BENEATH A GODLESS SKY, également originaire de Paris, dévoile un EP éponyme de 5 titres, vraiment bien en valeur avec une très bonne production. Le DJENT des parisiens est massif. La voix est pleine de hargne et d’agressivité pour un résultat global percutant. Le groupe reprend les figures de style de ses pairs et surtout des leaders de la scène internationale comme PERIPHERY. Les titres sont vraiment bien en place et le niveau global impressionnant.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/beneathagodlesssky/