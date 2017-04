Chronique : LIFE OF AGONY – A Place Where There’s No More Pain

12 ans après « Broken Valley », LIFE OF AGONY est de retour avec 10 nouveaux titres pour un album intitulé « A Place Where There’s No More Pain ». Et pour ceux qui connaissaient le groupe dans les années 90, il était important de savoir ce que le groupe allait offrir aujourd’hui…

LIFE OF AGONY a toujours été un groupe différent avec un style bien a lui, mélangeant un groove très hardcore, une puissance Metal mais toujours avec cette capacité à offrir des mélodies souvent inattendues. Et même après 12 ans, le groupe garde ses forces et nous offre une nouvelle fois des intonations différentes et originales.

L’album démarre avec « Meet My Maker », puissant, intense, et qui est dans la tradition de ce que le groupe a pu produire jusqu’à présent. A lui seul il rattrape l’amertume de l’album sorti il y a 12 ans et qui manquait d’arguments pour convaincre. S’enchaîne ensuite « Right This Wrong » plus direct, plus groovy et qui accroche dès la première écoute. Et c’est ensuite le titre éponyme de l’album qui arrive et apporte cette musicalité vocale qui manquait depuis tant d’année et qui est disponible ci-dessous dans les extraits.

LIFE OF AGONY réussit avec ce nouvel album a relancer son style et démontre que sa passion est bien intacte. Les titres sont convaincants, la musique puissante et subtile, et merveilleusement bien soulignée par les lignes de chant de Mina Caputa qui y ajoute au passage énormément d’émotions.

Il est vrai que le groupe a toujours su apporter une vraie différence au sein de la scène « Metal » et a toujours divisé la communauté, mais l’efficacité de ce nouvel album et la qualité des 10 titres proposés méritent une oreille attentive. « A Place Where There’s No More Pain » ne sera pas forcément un album facile et certains titres réservent quelques surprises au fur et à mesure des écoutes avec des arrangements subtiles ou des mélodies inattendues. Mais plus on écoute ce cinquième album, plus on l’apprécie et plus on se rend compte du travail incroyable du quatuor. A écouter, je vous dis !

TRexSound Rating:

Track Listing:

01. Meet My Maker

02. Right This Wrong

03. A Place Where There’s No More Pain

04. Dead Speak Kindly

05. A New Low

06. World Gone Mad

07. Bag Of Bones

08. Walking Catastrophe

09. Song For The Abused

10. Little Spots Of You

Line up:

Mina Caputo: Chant

Joey Z: Guitare

Alan Robert: Basse

Sal Abruscato: Batterie

Extraits:







