A l’occasion du 1er anniversaire de « Barton’s Odyssey », ATLANTIS CHRONICLES sera en concert le 30 avril 2017 à Paris @ Gibus Live, veille d’un jour férié, avec : In Arkadia, The Dali Thundering Concept et Monkey’s Bollocks.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/236490643426518/