Tournée lors du concert du groupe à Chicago, dans une salle appelée The Metro en 1983, voici « Whiplash » de METALLICA. Il s’agit d’un enregistrement provenant de la réédition Collector de « Kill’Em All » dont le concert complet est également disponible sur Youtube.









Track Listing

01. Hit the Lights (Video Only/No Audio)

02. The Four Horsemen (Video Only/No Audio)

03. Jump in the Fire (Video Only/Partial Audio)

04. Phantom Lord

05. No Remorse

06. (Anesthesia) – Pulling Teeth

07. Whiplash

08. Seek and Destroy

09. Guitar Solo

10. Metal Militia