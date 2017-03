Une nouvelle vidéo de POWER TRIP

POWER TRIP qui sera en tournée avec NAPALM DEATH et BRUJERIA en Avril/Mai, voir les dates plus bas, dévoile une nouvelle vidéo pour son titre « Executioner’s Tax (Swing of The Axe) » à voir ci-dessous.

Tournée:

Tuesday, 25 April 2017 Copenhagen – Amager Bio, DK

Wednesday, 26 April 2017 Gothenburg – Pustervik, SWE

Thursday, 27 April 2017 Stockholm – Kraken STHLM, SWE

Friday, 28 April 2017 Flensburg – Roxy, DE

Saturday, 29 April 2017 Magdeburg – Factory, DE

Sunday, 30 April 2017 Haarlem – Patronaat, NL

Monday 1 May 2017 Koln – Underground, DE

Tuesday, 2 May 2017 Berlin – SO36, DE

Wednesday, 3 May 2017 DAY OFF

Thursday, 4 May 2017 Krakow – Kwadrat Club, PL

Friday, 5 May 2017 Brno – Klub Fléda, CZ

Sunday, 7 May 2017 Saarbrücken – Garage, DE

Monday, 8 May 2017 DAY OFF

Tuesday, 9 May 2017 Birmingham – O2 Institute, UK

Wednesday, 10 May 2017 Glasgow – Classic Grand, UK

Thursday, 11 May 2017 Manchester – Rebellion, UK

Friday, 12 May 2017 London – The Electric Ballroom, UK

Saturday, 13 May 2017 Paris – Le Glazart, FR

Sunday, 14 May 2017 Antwerpen – Zappa, BE

Monday, 15 May 2017 DAY OFF

Tuesday, 16 May 2017 Six Fours Les Plages – Espace André Malraux, FR

Wednesday, 17 May 2017 Geneva – L’Usine, CH

Thursday, 18 May 2017 Bologna – Zona Roveri, IT

Friday, 19 May 2017 Karlsruhe – NCO Club, DE

Saturday, 20 May 2017 München – Backstage, DE

Sunday, 21 May 2017 Eindhoven – Effenaar, NL