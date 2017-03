FIRESPAWN dévoile un nouvel extrait de son album « The Reprobate » prévu pour le 28 Avril chez Century Media. Le titre s’intitule « Death By Impalement » et est disponible ci-dessous.

A noter que le groupe est composé de membres des groupes ENTOMBED A.D. et NECROPHOBIC:

Line-up:

A. Impaler

Victor Brandt

LG Petrov

Fredrik Folkare

Matte Modin

Plus d’infos: https://www.facebook.com/firespawnofficial/